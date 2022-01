Vlahovic subito alla Juventus, nuova proposta a Commisso: la situazione

La Juventus non intende mollare l’idea di portare subito Vlahovic alla corte di Allegri: nuova idea per convincere la Fiorentina

Il big match contro il Milan nei pensieri di Massimiliano Allegri. La sua Juventus dovrà vedersela con i rossoneri, per tentare di dare continuità al buon momento con l’auspicio di una difficile rimonta in Serie A. La prima parte della stagione è stata tutt’altro che esaltante e buona parte dei problemi della ‘Vecchia Signora’ arriva dal reparto avanzato. L’attacco, infatti, ha deluso le aspettative: Morata su tutti, che resta nei radar del Barcellona, ma non solo. Ecco dunque che la società torinese avrebbe intenzione di regalarsi un grande attaccante da qui al 31 gennaio.

La sessione di calciomercato invernale può regalare un grande colpo all’attacco di Allegri: il suo nome può essere Dusan Vlahovic. Il serbo rimane la primissima scelta e la Juventus non intende mollare l’idea di regalarlo subito al tecnico livornese. La Fiorentina fa resistenza ma fino ad un certo punto: la volontà è cedere immediatamente Vlahovic, vista la ferma volontà del calciatore di lasciare Firenze per un top club. Ed in tal senso arrivano novità importanti per la prossima mossa che la Juventus ha intenzione di fare.

Juventus-Vlahovic, Allegri spera: colpo ‘alla Chiesa’

Stando a quanto riportato da ‘ENGANCHE’ su Twitter, per arrivare a convincere Rocco Commisso la Juventus ha in mente di avanzare una nuova ricca offerta. Pronti, quindi, 60 milioni di euro anche senza contropartite pur di avere subito Vlahovic a disposizione.

Juventus e Fiorentina starebbero discutendo sui dettagli e la formula dell’affare. Il club di Andrea Agnelli ha proposto e spinge per la medesima formula che ha portato Federico Chiesa a Torino.

I numeri di Vlahovic sono impressionanti (20 reti e 4 assist in 24 apparizioni stagionali) e la Juventus non vuole lasciarselo scappare.