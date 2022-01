Allegri gongola, ennesimo rifiuto: il big vuole la Juventus

La Juventus può mettere a segno un super colpo già nelle ultime ore del calciomercato di gennaio: arriva il rifiuto che fa felice Allegri

Non è un mistero: la Juventus vuole tornare grande protagonista in campo. Per farlo, però, molto passerà dal calciomercato che tra gennaio e la prossima estate, rinforzerà pesantemente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In attesa di scendere in campo per il big match di San Siro contro il Milan, i bianconeri valutano quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine da qui al vicinissimo 31 gennaio. Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni che potrebbero far felice l’allenatore livornese.

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, il Barcellonae Ousmane Dembele avrebbero ormai rotto gli indugi e sarebbero pronti a dirsi addio immediatamente. Le richieste di ingaggio considerate eccessive per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno hanno spinto i catalani ad uscire allo scoperto, dichiarando la volontà di lasciar partire subito l’ex esterno del Borussia Dortmund.

Juventus, Dembele vuole solo i bianconeri

Uno scenario che vede da tempo la Juventus interessata ma non solo. Alla finestra c’è il Manchester United che, solo pochi mesi fa, era disposto a mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro. Adesso i ‘Red Devils’ si sarebbero rifatti avanti ma il calciatore avrebbe rifiutato la corte del club inglese.

La volontà di Dembele è ormai chiara da tempo: vuole solo la Juventus e spingerà per trasferirsi, da subito, alla corte di Allegri.

In questa stagione, Dembele ha firmato 2 assist e segnato 1 sola rete, in 11 presenze con la squadra allenata da Xavi.