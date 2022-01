Milan-Juventus, cambia l’arbitro: ecco cosa è successo

Il big match di domenica sera tra Milan e Juventus subisce un cambiamento inaspettato: Rocchi costretto a cambiare l’arbitro della partita

Dopo quanto successo nell’ultimo turno di campionato, con il Milan penalizzato dall’erroneo fischio di Serra, il big match contro la Juventus diventa ancora più infuocato per i rossoneri. Dall’altra parte anche i bianconeri hanno tanti motivi per cercare di portare a casa i tre punti.

Nel frattempo le prime discussioni, a proposito di arbitri, potrebbero aprirsi sin da ora. Infatti il designatore Rocchi aveva scelto per arbitrare la partita di San Siro il fischietto di Schio, Daniele Orsato. Da poco è arrivata però la conferma che Orsato per domenica sera sarà indisponibile, anche se le cause ancora non sono state svelate.

Così Rocchi è stato costretto a sostituire Orsato con Marco Di Bello, arbitro della sezione di Brindisi. Dunque sperando che nella partita non ci siano episodi controversi, ci si può aspettare che eventuali polemiche potranno interessare anche questa scelta, per quanto obbligata.