Addio Brahim Diaz, alleato a sorpresa: Maldini sfida Perez

Il destino di Brahim Diaz è ancora tutto da decifrare: Florentino Perez ha già deciso ma c’è un grosso ostacolo

Il calendario del Milan parla chiaro: le prossime due sfide in Serie A saranno decisive per la corsa scudetto a cui i rossoneri di Stefano Pioli hanno tutta l’intenzione di continuare a prendere parte. Domenica la Juventus a San Siro, poi il derby della Madonnina contro l’Inter: un doppio impegno complicato per il ‘Diavolo’. Dal calcio giocato al calciomercato, resta tutt’ora da decifrare il futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo, in prestito con diritto di riscatto il prossimo giugno, ha dimostrato un’importante crescita con i colori rossoneri.

Lo sa bene anche il Real Madrid che, stando a quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, avrebbe già pianificato una strategia riguardante proprio Brahim Diaz. Florentino Perez stravede per il fantasista, strappato a suo tempo al Manchester City per 17 milioni di euro. Il presidente lo rivorrebbe a tutti i costi con la maglia dei ‘Blancos’, stavolta da protagonista (ha già parlato sia con il calciatore che con l’entourage). Ma c’è un ostacolo che può complicare il ritorno dello spagnolo in quel di Madrid.

Milan, futuro Brahim Diaz: Ancelotti ‘alleato’

Il Milan ha intenzione di riscattare Brahim Diaz per la cifra già concordata di 22 milioni di euro. In caso di interesse diretto da Madrid, il calciatore faticherebbe a dire no al Real. Ma attenzione a Carlo Ancelotti, ex rossonero e attuale tecnico delle ‘Merengues’ che non spingerebbe per l’acquisto (il controriscatto è fissato a 27 milioni) del 22enne di Malaga.

In quel di Madrid ci sono già diversi profili in quella posizione del campo (Asensio, Rodrygo Goes, Lucas Vazquez, Vinicius Jr e Mbappè, che arriverà la prossima estate) ed il tecnico di Reggiolo è già soddisfatto così.

Un possibile contrasto di vedute, al Real, può favorire Maldini deciso a tenersi stretto Brahim Diaz anche per le prossime stagioni.