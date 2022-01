Calciomercato, il post Benitez arriva dall’Italia: tifosi contrariati

L’Everton starebbe pensando al nuovo manager per il post Rafa Benitez, dal passato in Serie A alla guida del Napoli: che suggestione

Ancora un esonero per Rafa Benitez che è stato sollevato dall’incarico dall’Everton. Il club inglese è alla ricerca di un valido manager per la seconda parte di stagione e anche per un progetto futuro.

Come svelato dal portale “bettingodds” ci sarebbe Fabio Cannavaro nella corsa per diventare il nuovo manager dell’Everton. Le quote per volare alla guida dell’Everton sono scese arrivando a 5/1 per sostituire Rafa Benitez. Inoltre, anche il giornalista Jason Burt sul Telegraph ha svelato come ci sarebbe stato anche un incontro tra le parti con il club inglese. D’altra parte, il Liverpool Echo ha svelato: “L’Everton al momento non sta valutando Fabio Cannavaro per il posto vacante di allenatore”. I tifosi sono subito stati contrariati come attestano i numerosi tweet pubblicati nelle ultime ore.

It would be just like Farhad Moshiri to appoint Fabio Cannavaro as Everton manager. Legendary player but he just has one Chinese league title and cup to his name and has never managed a club in Europe, never mind the Premier League… — James (@archivesofjames) January 21, 2022

Calciomercato, ipotesi Fabio Cannavaro

Non ci sarebbe così tanta fiducia da parte dei sostenitori dell’Everton nel vedere designato Fabio Cannavaro come nuovo manager per il post Benitez. Il suo curriculum da calciatore è stato eccellente, mentre quello da allenatore non lo è ancora. Tante esperienze in Cina prima di tornare a studiare in Europa in attesa della chiamata super per la sua prima avventura.