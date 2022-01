Calciomercato Roma, Mourinho chiede un altro big | Trattativa avviata

José Mourinho chiede un altro big per il suo centrocampo: trattativa avviata con un club di Premier League

La Roma è senza dubbio una delle squadre di Serie A più attive in questo mercato di gennaio. José Mourinho ha chiesto dei rinforzi e due sono già arrivati. Dall’Arsenal è approdato in prestito il terzino destro Maitland-Niles, seguito dal centrocampista portoghese Sergio Oliveira, arrivato dal Porto e a segno già su calcio di rigore nella vittoria dei giallorossi sul Cagliari.

José Mourinho, però, vuole ancora qualche altro colpo per alzare l’asticella delle ambizioni della Roma e starebbe spingendo con Jorge Mendes per portare nella Capitale un altro portoghese, Joao Moutinho, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’. L’attuale centrocampista del Wolverhampton ha un contratto in scadenza in estate che molto probabilmente non rinnoverà. Visti i 35 anni e il contratto in dirittura d’arrivo con i Walves, i costi per il trasferimento del giocatore ex Porto, Monaco e Sporting Lisbona sarebbero piuttosto bassi.

Roma, Mourinho spinge per Joao Moutinho

Su richiesta di Mourinho, Tiago Pinto è già in trattativa con il Wolverhampton per portare Joao Moutinho a Roma già entro la fine di questo mercato di gennaio. Per i giallorossi si tratterebbe di un rinforzo di grande esperienza e qualità che alzerebbe notevolmente il tasso tecnico del centrocampo. Un giocatore che Mourinho stima molto e che ha richiesto esplicitamente alla proprietà visto il costo molto basso del cartellino. La Roma si avvicina ad un altro grande colpo di mercato che renderebbe ancor più incredibile la sessione invernale dei giallorossi.