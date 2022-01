Calciomercato, ribaltone improvviso per la Juventus: salta l’affare

La Juventus vede sfumare un affare, avallato dal tecnico Max Allegri, che avrebbe cambiato il corso del mercato bianconero

Nelle mille indiscrezioni di mercato attorno alla Juventus, il dialogo aperto con due club di Premier League per la cessione di due esuberi tecnici presenti in rosa, sembrava proficuo. L’interesse dell’Arsenal nei confronti di Arthur persiste, sebbene ancora non si sia arrivati ad un accordo. C’era però un’altra pista, sempre londinese, che sembrava ben avviata fino a qualche ora fa.

La trattativa con l’altro club di Premier League si sarebbe invece arenata nonostante il giocatore si fosse convinto al trasferimento. Per lui si sarebbe trattato di un ritorno in un campionato che conosce molto bene: la Juve lo prelevò proprio dal campionato inglese, con un’operazione a parametro zero che però nel tempo si è rivelata infruttuosa.

Calciomercato Juve, sfuma il passaggio di Ramsey al Crystal Palace

Aaron Ramsey sembrava davvero ad un passo dal Crystal Palace. L’interesse mostrato dal tecnico francese Patrick Vieira pareva prefigurare il buon esito dell’operazione. Il club londinese si sarebbe garantito un centrocampista di grande esperienza – con una lunga militanza tra i rivali cittadini dell’Arsenal – e motivato a far bene dopo due anni e mezzo di oblìo in maglia bianconera. Nulla da fare. A sorpresa le Eagles si sarebbero invece ritirate dalla trattativa.

Nemmeno a dirlo, questo è certamente un duro colpo da digerire per la Juve. La possibilità di liberarsi di un ingaggio oneroso – Ramsey percepisce qualcosa come 7 milioni di euro netti a stagione più bonus – frena le ambizioni bianconere di operare sul mercato in entrata. Considerando il bilancio, il margine di manovra si fa ora davvero esiguo. A maggior ragione se non dovesse andare in porto neppure la cessione di Arthur Melo.