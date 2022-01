Juventus, caso Dybala | L’attacco: “Errore madornale”

La Juventus non incanta sul campo e intanto si lavora sul calciomercato: arrivano le dichiarazioni sul rinnovo di Dybala

È un’annata delicata quella che sta vivendo la Juventus, che vuole rialzarsi al più presto per ottenere una posizione nella zona alta di Serie A. L’obiettivo ora è il quarto posto visto che lo scudetto sembra ormai troppo lontano: l’Inter è infatti nove punti sopra e ha disputato una gara in meno.

Calciomercato Juventus, caso Dybala: “Dovrebbe prendere in mano i compagni”

La Juventus, oltre a essere concentrata sul campo, lavora anche per migliorare la propria rosa e c’è da risolvere il caso Dybala. L’argentino ha il contratto in scadenza nel mese di giugno e non è stata trovata una soluzione per quanto riguarda il possibile rinnovo, o comunque sembra essere tutto rimandato a febbraio. Marco Tardelli, ai microfoni de ‘La Stampa’ ha parlato della situazione dell’argentino:

“Il caso Dybala non aiuta. Un errore da ambo le parti che potrebbe costare caro ad un gruppo che tenta faticosamente di ritrovarsi. Dybala è un ottimo giocatore e se questo braccio di ferro potesse aiutarlo a diventare un leader ben venga. La Juventus ha infatti bisogno di un leader. Ripicche inutili, sguardi verso la tribuna dopo gol che contano poco, servono invece solo a dividere l’ambiente e creare problemi. Dybala dovrebbe prendere per mano i compagni, facendo così capire a tutti che lasciarlo andare sarebbe un errore madornale. Il campo e lo spogliatoio decidono, tutto quello che accade fuori passa in secondo piano”.

Per Tardelli dunque la situazione Dybala potrebbe diventare un problema e la Juventus deve provare a trasformarla in un fattore positivo.