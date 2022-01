Bruno Guimaraes in estate: ecco il ‘piano’ della Juventus

Il profilo di Bruno Guimaraes è proprio quello che manca alla Juventus di Allegri. Assalto in estate al centrocampista brasiliano in forza al Lione

Zakaria per il presente, ammesso che la Juve riesca a battere la concorrenza del Bayern e non solo, Bruno Guimaraes per il futuro. O meglio, per la prossima stagione. Il brasiliano in forza al Lione sembra davvero essere uno dei grandi obiettivi dei bianconeri per la mediana. Giovane ma già con esperienza a livello internazionale, l’ex Athletico Paranaense è quel metronomo di qualità e sostanza che manca ad Allegri.

Guimaraes sarebbe potuto sbarcare in Italia prima del 2020: “(…) Il ragazzo era stato segnalato in due occasioni a Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma prima a 12 e poi a 14 milioni di euro, ma la storicamente scarsa lungimiranza italiana si tradusse in un rifiuto pressoché unanime, nonostante il passaporto spagnolo in possesso del calciatore”, l’interessante retroscena svelato da ‘Calciomercato.it’.

Pagato 20 milioni di euro, adesso il Lione del presidente Aulas ne chiede il doppio se non di più. La valutazione del cartellino del classe ’97 di Rio de Janeiro parte infatti da 40-45 milioni di euro, con la concorrenza inglese, spagnola e del Paris Saint-Germain che rischia di far lievitare ulteriormente il prezzo.

La Juve un tentativo lo farà comunque, sfruttando gli ottimi rapporti con lo stesso Aulas, vedi l’affare De Sciglio della scorsa stagione e quelli con l’entourage del ragazzo, il medesimo di Kaio Jorge.

Proprio l’attaccante brasiliano, finito ai margini dopo un inizio positivo con annessi elogi pubblici di Allegri, potrebbe essere una delle contropartite che la dirigenza juventina cercherà di inserire nell’operazione per ovviamente abbassare l’esborso cash.

Calciomercato Juventus, l’offerta al Lione per Bruno Guimaraes

Nell’affare Bruno Guimaraes potrebbe finire anche Marley Ake, esterno francese classe 2001 che si è messo in mostra al debutto in prima squadra nel match di Coppa Italia contro il Genoa. L’ex Marsiglia è valutato sui 12 milioni, quanto Kaio Jorge.

Oltre a loro, la Juve andrebbe a offrire una ventina di milioni avvicinandosi alle richieste, perlomeno attuali, del Lione per il centrocampista di Rio de Janeiro.