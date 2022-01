Calciomercato Juventus, Vlahovic subito: la carta per il sì a gennaio

Dusan Vlahovic è l’uomo del mercato. L’attaccante della Fiorentina potrebbe subito dire addio: suggestione con la Juventus

Dusan Vlahovic sarebbe sul punto di andare via. A gennaio o a giugno con tante big d’Europa sulle sue tracce in ottica futura. Tra queste c’è anche anche la Juventus intenzionata a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il centravanti serbio dei viola, Dusan Vlahovic, ha messo a segno 17 gol in Serie A con il suo contratto in scadenza nel 2023. Il club bianconero avrebbe formulato fin da subito un’offerta alla Fiorentina con una parte di cash intorno ai 35 milioni di euro più il cartellino del talentuoso svedese, Dejan Kulusevski, dal rendimento poco costante in maglia bianconera.

La Juventus vorrebbe così rinforzarsi in attacco con un’idea da urlo come regalo a Massimiliano Allegri per cercare di arrivare le prime quattro della Serie A. L’impresa non è così semplice, ma con un bomber così sarebbe tutto più facile.

Calciomercato Juventus, Vlahovic per l’attacco bianconero

Come riportato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” ci sarebbe anche una grande apertura da parte dello stesso Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stato anche un incontro tra Federico Cherubini e Darko Ristic, agente del serbo, che avrebbe svelato l’ok del suo assistito pronto a trasferirsi in bianconero fin da subito. Sulle sue tracce c’è anche il forte interessamento dell’Arsenal con Joe Barone che ha rivelato ai microfoni de “La Nazione”: “Qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno…Noi, in ogni caso siamo a disposizione”.