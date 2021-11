Juventus, Vlahovic subito: doppio scambio più cash

Piano della Juventus per arrivare al bomber serbo: doppia contropartita e parte cash

Ormai da diverso tempo l’obiettivo principale della Juventus è quello di ingaggiare un attaccante che possa garantire tanti gol, quelli che mancano ai bianconeri dall’addio di Cristiano Ronaldo in estate.

Uno dei principali obiettivi in quel ruolo, se non il primo in assoluto, è Dusan Vlahovic, finito nel mirino di mezza Europa. L’attaccante serbo nel giro di un anno e mezzo è diventato uno dei centravanti più prolifici d’Italia e d’Europa e sta trascinando la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La ‘Vecchia Signora’, nonostante le difficoltà finanziarie, ha intenzione di fiondarsi sul bomber della Viola ma per farlo deve, necessariamente, inserire delle contropartite.

La Juve sacrifica due giocatori per Vlahovic

L’idea della Juventus per arrivare a Vlahovic sarebbe quella di sacrificare Mattia De Sciglio e soprattutto Dejan Kulusevski. Lo svedese sta deludendo le attese, viste le qualità che aveva messo in mostra al Parma e nella prima parte di stagione in bianconero sotto la gestione Pirlo.

Kulusevski ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, De Sciglio invece di circa 5 milioni. Con l’aggiunta di una parte cash i bianconeri potrebbero provare a convincere la Fiorentina per chiudere il colpo Vlahovic già a gennaio e bruciare sul tempo la concorrenza. A giugno sarebbe impensabile per la Juve pensare di arrivare al serbo viste le tante big europee che si fionderanno su di lui.