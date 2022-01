Dybala-Inter con l’addio di Lautaro, cambia tutto: riecco Vlahovic

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter con il connazionale Dybala che dalla Juventus potrebbe volare in nerazzurro: ma occhio a Vlahovic

Situazione complicata in casa Juventus anche fuori dal campo. Infatti i bianconeri ancora non sono riusciti a rinnovare il contratto di Paulo Dybala, che scadrà il prossimo giugno. Così l’addio dell’argentino sembrerebbe essere sempre più probabile. Sulle sue tracce tra l’altro continua a esserci l’Inter, rivale dei bianconeri che osserva da tempo la ‘Joya’.

Nel frattempo però i nerazzurri in estate potrebbe far partire Lautaro Martinez, sostituendolo proprio con il connazionale argentino ora alla Juventus. Tra i due giocatori però continua a essere nel mirino di entrambe le società Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina che continua a stupire in Serie A a suon di gol. In molti sull’approdo di Dybala all’Inter continuano però ad avere diversi dubbi.

Dybala all’Inter e addio Lautaro: dubbi sull’affare e Vlahovic torna in ballo

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere uno degli argomenti caldi in casa Juventus. Col contratto in scadenza a giugno la ‘Joya’ bianconera potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero, con l’Inter tra le pretendenti pronte ad approfittarne, pur sacrificando un top player come Lautaro Martinez. Sull’affare però c’è chi ha dei dubbi, come l’opinionista Giordano Mischi, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ afferma: “Seconodo me, la pista Dybala-Inter non è molto percorribile, a meno che non facciano una cessione importante come Lautaro Martinez. E non so se farebbe un grande affare, visto che il vero Dybala non si vede da un anno e mezzo. Un fuoriclasse come Marotta, un autogol così non lo farebbe mai, non credo faccia un’operazione del genere. Fa cose che hanno moltissimo senso, questa non ne ha”.

Anche il giornalista Alfio Musmarra svela i suoi dubbi, preferendo l’arrivo di Vlahovic a quello di Dybala: “Prendere Dybala e cedere Lautaro non avrebbe alcun senso. Avrebbe senso prendere Vlahovic, se dovesse essere ceduto l’argentino, anche dal punto di vista economico “. Dunque un triangolo offensivo tra Lautaro Martinez, Dybala e Vlahovic destinato a infiammare il calciomercato estivo.