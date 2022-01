Juventus, tentativo per il difensore: proposto in cambio Kulusevski

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e cerca il colpo per la difesa: sul piatto c’è Dejan Kulusevski, tentativo di scambio

È stata una prima metà di stagione particolare per la Juventus, che sperava di tornare a lottare per lo scudetto dopo il ritorno di Massimiliano Allegri ma l’obiettivo primo posto sembra essere ormai troppo lontano. I bianconeri ora sono concentrati sul quarto posto che è un risultato fondamentale per continuare a costruire.

Calciomercato Juventus, tentativo per Diego Carlos: proposto lo scambio

La Juventus sa che il calciomercato può rappresentare l’arma in più per crescere ma fino a questo momento, nel mercato di gennaio, non sono state effettuate operazioni. I bianconeri però avrebbero messo nel mirino Diego Carlos, difensore centrale di proprietà del Siviglia che sta vivendo annate importantissime.

Per arrivare a lui, la società avrebbe in mente uno scambio. Sul piatto infatti potrebbe esserci Dejan Kulusevski, ma questa carta non sembra comunque convincere il club spagnolo che a sua volta vorrebbe ottenere soldi per la cessione del brasiliano. Per questo motivo le società di Premier League restano in pole ma tutto può ancora succedere.

L’agente di Diego Carlos è lo stesso di Kaio Jorge e Bruno Guimaraes, per cui i suoi rapporti con la Juventus sembrano essere più che positivi.