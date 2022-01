Arthur fa le valigie, il sostituto arriva con lo scambio: la Juve ci prova

L’addio di Arthur (direzione Arsenal) spinge la Juventus sul mercato anche per il centrocampista: proposta di scambio

In attesa degli acquisti la Juventus vende. Sono ore calde per il trasferimento di Arthur all’Arsenal.

Il brasiliano non è tra i preferiti di Allegri ed allora un suo sacrificio è possibile con la trattativa che potrebbe essere definita in breve tempo. Certo l’addio dell’ex Barcellona lascerebbe un vuoto numerico nella mediana bianconera ed allora si pensa al possibile sostituto sul mercato. Tra i nomi balzati alla cronaca c’è anche quello di Ruben Loftus-Cheek, 25 anni centrocampista del Chelsea campione d’Europa. L’inglese non rappresenta una pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Tuchel che comunque lo impiega con continuità, spesso anche dal primo minuto. Una condizione che ha, inevitabilmente, un peso sulle possibilità per la Juventus di mettere le mani su di lui. Ecco allora che i bianconeri potrebbero provare ad allettare i Blues proponendo uno scambio.

Calciomercato Juventus, scambio per Loftus-Cheek

Il centrocampista inglese per caratteristiche tecniche sarebbe il profilo ideale per Allegri ma convincere il Chelsea non sarà affatto semplice. I bianconeri potrebbero provare ad imbastire uno scambio, inserendo nella trattativa alcuni calciatori ‘sacrificabili’. Si può pensare ad Alex Sandro, sfortunato protagonista in Supercoppa, al quale Allegri spesso sta preferendo Pellegrini. Con una valutazione di circa quindici milioni, la Juve dovrebbe poi metterci un conguaglio economico per eguagliare la valutazione di 30 milioni che il Chelsea attribuisce al proprio calciatore.

Altra possibilità è quella di mettere sul piatto Rabiot (valutazione 20 milioni) aggiungendoci una cifra meno alta per convincere il Chelsea. Il club inglese però sarebbe poco propenso a dare il via libera ad uno scambio: in caso di addio, la volontà della società londinese è monetizzare il più possibile dalla cessione di Loftus-Cheek.