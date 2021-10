Il Milan può perdere Brahim Diaz: il suo erede arriva dalla Champions!

Brahim Diaz, vera rivelazione del calciomercato Milan di questa estate, potrebbe tornare al Real Madrid. Il sostituto potrebbe essere Claudinho dello Zenit

Non è stata una tornata di Champions positiva per il Milan di Stefano Pioli che, al Do Dragao in Portogallo, è stato sconfitto dal Porto di Sergio Conceicao in quello che poteva essere uno degli ultimi treni per strappare una qualificazione agli ottavi di finale. Il gol di Luis Diaz è stato decisivo così come le tante assenze che stanno costringendo Stefano Pioli a fare dei veri e propri salti mortali per riuscire a schierare un undici al meglio delle sue possibilità. Uno dei big fuori è Brahim Diaz, trequartista alla prese con il Covid-19, sul quale il Milan ha la possibilità di riscatto, ma il Real Madrid detiene il controriscatto fissato a 27 milioni di euro.

Il giocatore spagnolo sta infatti impressionando in questo inizio di stagione con la maglia del Milan ed il Real Madrid, che da sempre non ha intenzione di perdere i suoi talent più luminosi, potrebbe optare per un ritorno al Bernabeu. In quest’ottica, i rossoneri andrebbero su un avversario, sempre in Champions League, della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, colpo dai rivali della Juventus: le ultime

Il nome giusto per il Milan potrebbe infatti essere quello di Claudinho, trequartista dello Zenit San Pietroburgo. Il giocatore brasiliano ieri sera ha messo in seria difficoltà la difesa della Vecchia Signora impressionando sia dal punto di vista tecnico che da quello atletico.

Claudinho ha una valutazione di circa 10-15 milioni di euro ed è arrivato soltanto recentemente in Russia. Con il club di San Pietroburgo ha un contratto fino al 2026 e non sarà facile riuscire a strapparlo alla squadra est-europea.