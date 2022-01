Bologna-Inter, la decisione del Giudice Sportivo: è UFFICIALE

C’è la decisione ufficiale del Giudice Sportivo in merito alla gara tra Bologna e Inter, non disputata a causa dei problemi legati al Covid

Lo scorso 6 gennaio l’emergenza Covid-19 aveva fatto saltare ben quattro partite. Tra queste c’era anche Bologna-Inter, gara per la quale si attendeva una decisione da parte del Giudice Sportivo in merito alla possibile sconfitta a tavolino del Bologna, non presentatosi al Dall’Ara – a differenza della ‘Beneamata’ – per via dei numerosi casi di positività all’interno del gruppo squadra.

Alla fine la decisione è arrivata: l’eventuale ko spetterà al campo decretarlo. La sfida, perciò, dovrà essere recuperata. Ora starà alla Lega Serie A trovare la data giusta e incastrare l’impegno nel calendario.

Decisione UFFICIALE: Bologna-Inter si giocherà

Di seguito il comunicato ufficiale su Bologna-Inter, che attesta quanto scritto sopra: “Nessun addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società bolognese, a fronte del provvedimento dell’AUSL (al momento) valido ed efficace. Pertanto in scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022 il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastandrea delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con l’Inter, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della della gara“.