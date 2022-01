Juventus, società al centro delle critiche: “Dybala come Baggio”

In casa Juventus la questione rinnovo di Dybala ha alzato un vero e proprio polverone: ora l’argentino viene paragonato a Roberto Baggio

Il contratto di Paulo Dybala on la Juventus scadrà a giugno e il rinnovo sembrerebbe ancora essere un’incognita, mentre la possibilità che vada via a parametro zero è sempre più vicina. Nel frattempo l’impegno del calciatore non manca di certo, che con i suoi gol sta trascinando i bianconeri a conquistare vittorie importanti.

Nel frattempo a finire nella bufera di critiche è ovviamente la società juventina. Il possibile mancato rinnovo della ‘Joya’ apre anche a paragoni scomodi, come quello con Roberto Baggio.

Juventus, le critiche di Damascelli: “Dybala trattato come Baggio”

La situazione in casa Juventus continua a essere complicata dopo che il futuro di Dybala è ancora in discussione. Il numero 10 bianconero infatti a giugno vedrà scadere il proprio contratto e per ora il rinnovo sembrerebbe una questione complicata da risolvere. Ovviamente sulla gestione del cartellino della ‘Joya’ c’è chi attacca la società juventina, come il giornalista Tony Damascelli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ afferma:

“Non sono stupito dalla parole di Arrivabene, è la filosofia di questa azienda. Sono capaci di usarti e buttarti via, è la storia che lo dice, da un giorno all’altro senza nemmeno ringraziarti. È la loro filosofia, così cinica e così perfida, che li ha portati a fare la storia. Loro trattano Dybala, così come trattano De Sciglio. E allo stesso modo trattarono Roberto Baggio. La Juventus affronterà un Milan carico a pallettoni, dopo quello che è successo contro lo Spezia. Per la Champions, deve sperare sempre nelle disgrazie altrui, perché le proprie le ha buttate”. Parole dure contro la dirigenza juventina, che sottolineano come a volte i top player non vengano messi al centro del progetto, anzi, spesso vengano messi da parte.