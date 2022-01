Barcellona-Dembele, tutto deciso: ‘messaggio’ alla Juventus

La Juventus segue da tempo Ousmane Dembele: il Barcellona è pronto a definire subito il futuro del francese

Dopo il poker rifilato alla Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia, la Juventus si prepara in vista del big match di Serie A contro il Milan. Una sfida dal sapore antico per la ‘Vecchia Signora’ che deve tuttavia ancora fare i conti con una classifica assolutamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Dal campo al calciomercato, uno dei sogni per l’attacco di Massimiliano Allegri resta quello di Ousmane Dembele. L’esterno francese è reduce da 11 presenze con 1 rete e 2 assist con la maglia del Barcellona: il suo futuro, adesso, pare ormai definito.

Il quotidiano spagnolo ‘Marca’ affronta, in prima pagina, la situazione riguardante Ousmane Dembele. L’esterno è in scadenza, si sa ormai da tempo, il prossimo 30 giugno con il Barcellona. Nonostante trattative serrate e la volontà ferma del club catalano di puntare ancora sul talento francese, l’intenzione adesso sarebbe decisamente cambiata. Il Barcellona è stufo del tira e molla che l’agente del francese ha messo in atto negli ultimi mesi, a caccia di un’offerta all’estero più allettante di quella dei catalani.

Addio Barcellona: la Juventus sogna Dembele

Ecco perchè la società di Laporta sarebbe arrivata ad una rottura definitiva, con la decisione su Dembele che potrebbe arrivare già oggi. Il destino dell’ex Borussia Dortmund ormai scritto. Sarà addio, con ogni probabilità, il prossimo giugno a parametro zero. La Juventus rimane in primissima fila per tentare il super colpo.

Attenzione però anche all’attuale sessione di mercato dove, in extremis, i bianconeri possono fare un tentativo per il classe 1997 che, al momento guadagna intorno ai 12 milioni di euro a stagione in quel di Barcellona.

Situazione dunque in divenire, con Dembele ed il Barcellona che non sono mai stati così lontani: la Juventus è pronta a colpire.