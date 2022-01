Ok di Conte, Paratici all’assalto: 40 milioni per lo ‘scippo’ a Juve e Inter

E’ guerra tra Inter e Juventus per uno dei grandi talenti del calcio italiano. Ma occhio al terzo incomodo, il Tottenham degli ex Conte e Paratici

Il Tottenham di Conte e Paratici ancora non si è scatenato sul calciomercato, anche se potrebbe farlo presto e per un talento del calcio italiano obiettivo già di Juventus e Inter.

Il nome che può far gola agli ‘Spurs’ dei grandi ex è quello di Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo che nerazzurri e bianconeri hanno messo in cima alla lista della spesa. Di 9 gol il bottino del classe ’99 romano nella stagione in corso, in aggiunta a prestazioni che hanno definitivamente convinto le due acerrime rivali a progettare l’investimento.

Il club neroverde fa muro per questa finestra invernale ormai giunta al rush finale, mentre per giugno è ovviamente apertissimo ad intavolare una trattativa. La base d’asta è sui 40 milioni di euro, una cifra che Inter (che lo vede come ideale erede di Dzeko) e Juve (bisognosa di un centravanti) vogliono abbassare attraverso l’inserimento di una o più contropartite tecniche e frazionare in chiave bilancio tra prestito oneroso e diritto di riscatto.

Tutte e due vantano eccellenti rapporti con il Sassuolo, per cui è difficile ipotizzare chi possa spuntarla. Attenzione però al terzo incomodo, che appunto può essere il Tottenham. Del resto l’Ad degli emiliani Carnevali ha parlato di interesse concreto anche dall’estero per Scamacca. Il quale per gli ‘Spurs’ potrebbe rappresentare una sorta di alternativa a profili di spessore maggiore, come per esempio Vlahovic, il ‘sogno’ di Allegri. Ma anche essere un vice perfetto di Kane, ammesso e non concesso che l’inglese rimanga a Londra.

Calciomercato, il Tottenham e la possibile offerta (anti Juve e Inter) per Scamacca

Il Tottenham avrebbe certamente meno problemi ad accontentare il Sassuolo, con un offerta per l’acquisto a titolo definitivo da 40 milioni di euro. 35 cash più 5 di bonus, mentre al 23enne potrebbe venir garantito un quinquennale da 3,5 milioni netti a stagione.