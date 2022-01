La Juventus di Massimiliano Allegri, nella prossima finestra di calciomercato, potrebbe dire addio a Federico Chiesa: attenzione al possibile sostituto

La Juventus di Massimiliano Allegri, domenica sera, sfiderà il Milan di Stefano Pioli in occasione dell’ultimo turno del campionato di Serie A prima della sosta per le nazionali.

I bianconeri trovano una diretta candidata allo scudetto sulla loro strada in una sfida davvero delicata. I rossoneri, dopo la sconfitta interna contro lo Spezia di Thiago Motta, devono tornare a vincere per continuare a seguire la locomotiva Inter, uscita da Bergamo con un pari d’oro. La Juventus invece deve inseguire proprio l’Atalanta, che occupa al momento il quarto posto nel campionato italiano di Serie A, piazzamento che vuol dire qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

Nel frattempo, la Juventus è la squadra dalla quale ci si attende di più fra questa e la prossima finestra di calciomercato. I bianconeri sono a caccia di una punta, ma attenzione anche alla questione legata al futuro di Federico Chiesa, esterno della Vecchia Signora fermato da una lesione del crociato nelle scorse settimane e che potrebbe cambiare aria proprio la prossima estate.

Calciomercato Juventus, addio Chiesa: caccia al sostituto

Prima dell’infortunio, il rapporto, soprattutto dal punto di vista tecnico, fra Massimiliano Allegri e Federico Chiesa non era mai sbocciato del tutto. L’ex giocatore della Fiorentina ha spesso fatto panchina iniziando ad entrare nelle mire anche di diversi top club del calcio europeo, basti pensare all’interessamento del Chelsea campione d’Europa in carica. Ora l’infortunio che può complicare ancor di più la situazione del figlio di Enrico che potrebbe dire addio in estate. Come sostituto, attenzione al nome di Adama Traore, serio obiettivo però del Tottenham di Antonio Conte. In caso di arrivo dello spagnolo agli Spurs allora occhio al nome di Steven Bergwijn, ala destra del club londinese che non sta trovando molto spazio.