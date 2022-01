L’Atletico Madrid pesca in Serie A: doppio ‘scippo’ all’Inter

L’Inter prepara la sfida contro il Venezia ma intanto dovrà resistere agli assalti dalla Spagna per il big

Archiviati gli ottavi di Coppa Italia, l’Inter su tuffa verso gli impegni di campionato. Sabato 22 gennaio, gli uomini di Simone Inzaghi ospiteranno il Venezia per continuare la fuga scudetto e cercare di mettere pressione al Milan, atteso dal big match contro la Juventus.

In vista del derby ‘scudetto’ del 6 febbraio, i nerazzurri hanno vinto tutte le sfide finora affrontate nel 2022, anche se in occasione della Supercoppa e del turno di Coppa Italia non sono bastati i tempi regolamentari per superare Juventus ed Empoli. Le fatiche dunque, non renderanno scontato il successo sul Venezia di Paolo Zanetti. Intanto, dalla Spagna rimbalzano voci sull’eventuale partenza di Simone Inzaghi direzione Atletico Madrid.

Atletico Madrid, ipotesi Simone Inzaghi per il dopo Simeone

Quando è subentrato ad Antonio Conte, nessuno si sarebbe aspettato che Simone Inzaghi avesse potuto ripetere il suo predecessore. L’ex mister della Lazio ha addirittura fatto meglio, conquistando il pass per gli ottavi di Champions League. La cavalcata di Inzaghino non è passata inosservata all’estero, in particolare all’Atletico Madrid.

Stando a ‘Todofijaches.com’, il mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali potrebbe indurre la dirigenza dei Colchoneros a cambiare guida tecnica. Simone Inzaghi a quel punto sarebbe la prima scelta del club di Madrid e assieme a lui partirebbe anche il suo pupillo Bastoni, autore di una grande stagione con 26 presenze, 1 gol e 3 assist.