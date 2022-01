Calciomercato Milan, ‘terremoto’ Leao: scambio disperato

L’esplosione milanista di Rafael Leao sta facendo il giro d’Europa. Non mancano infatti i top club che potrebbero aver messo gli occhi su di lui. In particolare dalla Spagna un tentativo ‘disperato’

Il Milan di Stefano Pioli è in piena corsa per lo scudetto, e sta provando a tenere il passo dei rivali cittadini dell’Inter. Tra i calciatori più in forma del momento in casa rossonera c’è senza ombra di dubbio Rafael Leao, attaccante portoghese che sta vivendo la sua miglior stagione, dando comunque la sensazione di poter crescere ulteriormente. Un exploit graduale ma fragoroso quello del classe 1999 che sta attirando su di se anche gli occhi di altri top club europei.

Leao compone con Theo Hernandez una corsia mancina con pochi eguali in Europa. Cambio di passo, dribbling da fermo e in velocità, gioco per i compagni e ottime proprietà anche nel calcio sono tra le migliori caratteristiche di un attaccante che sta crescendo e che può ancora tirar fuori tanto da un talento straordinario. Lo sa benissimo il Milan che vuole blindarlo e costruire attorno a lui l’ossatura della squadra del futuro, ma se ne sono accorti anche club esteri.

Calciomercato Milan, Barcellona a caccia di attaccanti: tentativo disperato per Leao

Leao potrebbe finire nel mirino del Barcellona, che dal canto suo vive un periodo di totale rifondazione partito già la scorsa estate con l’addio di Messi. Poi l’arrivo di Xavi in panchina, che per ora non ha ancora portato i benefici sperati, e qualche incertezza di troppo in relazione soprattutto all’attacco. La fase offensiva del Barça rischia infatti di subire un forte restyling viste le problematiche di quest’anno.

All’ordine del giorno c’è la rottura totale con Dembele, che è in scadenza ed andrà via a fine stagione, mentre ieri sera Ansu Fati è andato ancora una volta ko e si teme un altro stop importante che ne potrebbe pregiudicare l’impiego. A questo punto il Barcellona ha bisogno di attaccanti esterni di livello assoluto per il prossimo anno con il francese verso altri lidi e lo spagnolo su cui è possibile fare affidamento solo fino ad un certo punto. Le necessità potrebbero quindi portare a bussare a casa Milan dove Leao è esploso definitivamente e per qualità sarebbe un rinforzo perfetto. L’unica carta a disposizione del Barça è Memphis Depay che farebbe anche comodo ai rossoneri che dovrebbero rinnovare l’attacco. Uno scambio disperato che stuzzica ma che non scalfirebbe concretamente il Milan, il quale vuole vuole blindare Leao che ha il contratto in scadenza 2024 ed una valutazione in crescita oltre i 35 milioni di euro.