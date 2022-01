Juventus, futuro Dybala: annuncio bomba in diretta

La Juventus continua a lavorare per il futuro e pensa al rinnovo di Dybala, ma arrivano le parole che allontanano la firma

È un periodo particolare quello che sta vivendo Paulo Dybala, che è rientrato dopo l’infortunio di fine dicembre e vuole provare a riscattare una prima metà di stagione complicata a causa delle poche presenze. La ‘Joya’ intanto deve anche decidere cosa fare visto che non è arrivato ancora nessun rinnovo con la Juventus.

Juventus, Cassano sul rinnovo di Dybala: “Secondo me al 99.9% non rinnova”

Il contratto di Paulo Dybala con i bianconeri scade nel mese di giugno. A ottobre sembrava essere stato raggiunto l’accordo ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato e per ora non è arrivata ancora nessuna firma sul contratto. Antonio Cassano ha commentato la situazione e ha detto la sua nel corso della ‘BoboTV’ su Twitch: “Secondo me la Juventus su Dybala fa questo ragionamento: ha 29 anni, non è mai continuo e non può riportare la squadra ai vecchi tempi”.

“Insomma, lo lasceranno andare. In Italia l’unica che ci potrebbe pensare sarebbe l’Inter, anche se per me farebbe un errore a prenderlo. C’è stato un po’ di battibecco con Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved, e secondo me anche il giocatore ha pensato che per ricostruire la squadra ci vogliano due o tre anni. Al 99,9% per me non rinnova”.

Secondo l’ex Milan e Inter dunque ci sono pochissime possibilità che Paulo Dybala rinnovi il suo contratto in scadenza con la Juventus.