Juventus, Allegri allo scoperto: annuncio su mercato e Dybala

Massimiliano Allegri fa il punto della situazione in vista del Milan e parla anche del calciomercato e della situazione Dybala

È il giorno della vigilia di Milan–Juventus e quest’oggi il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Quello che stiamo vivendo è un buon momento, ma c’è ancora tanta strada da fare. Sarà una gara bella da giocare domani, peccato per i soli 5000 spettatori. Faccio i complimenti a Pioli per quello che sta facendo, affrontiamo un Milan che ha lavorato benissimo in questi anni. Obiettivo? Non possiamo pensare allo scudetto, racconteremmo cose che non hanno senso”.

Juventus, Allegri: “Dybala è sereno, la rosa rimarrà questa”

Il tecnico Massimiliano Allegri poi ha parlato anche della situazione di Paulo Dybala: “Ora sta meglio fisicamente e per questo è sereno. Può giocare più libero, ha meno responsabilità addosso e sono contento di questo. Da qui alla fine della stagione ci darà molto”.

Il calciomercato: “La rosa è e rimarrà questa. Arthur sta disputando buone gare e non si discute, aveva bisogno di trovare continuità e minutaggio. Sono contento anche di quello che sta facendo Kean, è un giocatore di grande affidamento. Stiamo lavorando per rimanere vicini alle prime quattro”.

Lotta per la Champions: “La media è quella attuale, le prime giornate ci hanno messo nelle condizioni di dover rincorrere ma ora dobbiamo pensare solo alla gara con il Milan. Noi dobbiamo rimanere lì attaccati, arrivando a febbraio nelle migliori condizioni di classifica dopo tutti gli scontri diretti che abbiamo di fronte”.