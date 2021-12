Ai ferri corti con Simeone | Che assist per Inter e Juventus

Uno dei giocatori di maggior talento della rosa colchonera non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale: il rapporto con Simeone potrebbe essere la causa di una clamorosa partenza

Spesso non basta avere solo il talento, o essere allenato da un grande tecnico, per far sì che un giocatore possa essere determinante: si deve creare un’alchimia, un’unità d’intenti. A livello umano e a livello tattico. Ecco, tutto questo sembra assente nel rapporto tra Joao Felix, la stella portoghese dell’Atletico Madrid, e Diego Pablo Simeone.

Il portale Elgoldigital.com racconta la difficile situazione dell’ex Benfica, il quale starebbe seriamente pensando di lasciare il club alla fine di questa stagione. La conditio sine qua non per restare sarebbe proprio la partenza del tecnico argentino: uno scenario difficile da ipotizzare considerando anche il recente rinnovo di contratto. Per non parlare del ricchissimo stipendio associato all’accordo col club colchonero.

Joao Felix-Simeone, è guerra: Inter e Juve alla finestra

Il futuro del lusitano pare ormai deciso. Il giocatore lamenta non solo un impiego non corrspondente ai suoi desideri a livello di minutaggio, ma anche una collocazione tattica individuata dallo stesso come causa del suo rendimento alterno. La cessione appare certa. In siffatto contesto Inter e Juventus, da sempre ammiratrici del talento, potrebbero dire la loro nella corsa al calciatore.

L’affare non si preannuncia affatto semplice, considerando la pesante minusvalenza che l’Ateltico dovrebbe mettere a bilancio in un’ipotetica cessione. Joao Felix fu pagato 125 milioni di euro: una cifra inavvicinabile da chiunque, a maggior ragione dai club italiani in questo momento storico. L’arma delle contropartite tecniche però, potrebbe convincere la dirigenza madrilena ad aprire il tavolo delle trattative.

