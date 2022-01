Calciomercato Roma, proposto lo scambio all’Inter | Nomi a sorpresa

La Roma propone l’esubero ai nerazzurri. La trattativa può sbloccarsi negli ultimi giorni di calciomercato

L’Inter cerca di rimanere saldamente in testa alla Serie A nella sfida con il Venezia. Un passo importante verso lo scudetto, proprio prima della sosta e del derby scudetto con il Milan, in programma il 6 febbraio. Intanto, la Roma tenta Marotta proponendo uno scambio tra ‘esuberi’.

La stagione di Davide Santon con la Roma non è praticamente mai cominciata. Josè Mourinho lo ha sempre lasciato a Trigoria, senza concedergli neanche una convocazione. Eppure, tra il 2008 e il 2010, lo Special One schierò il terzino destro in 35 occasioni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. L’intenzione di Tiago Pinto – general manager giallorosso – sarebbe quella di proporlo come contropartita tecnica: classe 1991, Santon vanta tantissima esperienza tra Serie A (Inter e Roma) e Premier League (Newcastle). Il ritorno in nerazzurro può arrivare ad una condizione.

Calciomercato, la Roma propone Santon all’Inter in cambio di Vecino

Dopo i colpi Sergio Oliveira e Maitland-Niles, la Roma è al lavoro sul mercato in uscita. Uno dei papabili addii è quello di Santon, giocatore fuori rosa. L’obiettivo dei giallorossi sarebbe quello di proporlo all’Inter in cambio di Matias Vecino, centrocampista nato lo stesso anno del collega romanista.

A differenza di Santon, Vecino è stato schierato 16 volte in questa stagione da Simone Inzaghi e il suo contributo potrebbe tornare utile in caso di infortuni o assenze causa Covid. L’Inter, a caccia di un terzino – la pista Kostic si sta complicando -, potrebbe così accettare lo scambio e riabbracciare Santon.