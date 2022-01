Calciomercato Inter, accordo con l’agente: tutte le cifre

L’Inter potrebbe raggiungere a breve un accordo con l’agente di un calciatore nella lista dei desideri nerazzurra: tutte le cifre in ballo

L’Inter continua a riflettere in ambito di calciomercato. La società nerazzurra non ha molti pensieri per quanto riguarda i risultati. Il lavoro di Inzaghi si sta rivelando ottimo, anche in Champions, e la sensazione è che sarà estremamente complicato strappare il titolo di campione d’Italia alla ‘Beneamata’.

Ci sono, invece, delle questioni ancora da risolvere sul fronte rinnovi. Se per Brozovic si attende ormai soltanto la firma sul nuovo contratto, sul fronte Perisic c’è più preoccupazione. Il croato è in scadenza giugno 2022 e le parti sono ancora lontane. L’offerta da 3,5 milioni di euro netti più bonus non è ritenuta sufficiente dall’esterno, che ne chiede 6 per tre stagioni. I lombardi ritengono eccessiva questa cifra, perciò hanno cominciato da tempo a guardarsi attorno per un nuovo innesto su quella fascia.

Calciomercato, l’Inter cerca l’accordo con l’agente: le cifre

Non è un segreto come piaccia particolarmente il profilo di Filip Kostic, valutato dall’Eintracht Francoforte sui 20-25 milioni. L’Inter lo vorrebbe già a gennaio visto che servirebbe anche un vice sull’out di sinistra, poiché Dimarco viene impiegato spesso anche nel terzetto di difesa. Il club tedesco, dal canto suo, non apre per ora al prestito con diritto di riscatto, ma l’AD Marotta nel frattempo potrebbe attivarsi per raggiungere un accordo con Lucci, l’agente del calciatore.

Sul piatto ci sarebbero 3 milioni netti per 4 anni, ovvero circa 16 lordi con il decreto crescita. Sarebbero 3 milioni per 4 anni e mezzo nel caso in cui l’Eintracht aprisse alla fine al prestito con diritto in questa sessione di mercato. Pista Kostic-Inter molto calda.