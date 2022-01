Juventus, futuro Morata ancora in bilico: il Barcellona non si arrende

Il futuro di Alvaro Morata sembra essere ancora un punto interrogativo: il Barcellona insiste per l’attaccante spagnolo

Manca poco più di una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato, e le ultime trattative iniziano a infiammarsi. In casa Juventus continua a essere in dubbio il futuro di Alvaro Morata, con i bianconeri che continuano a cercare sul mercato un bomber per Massimiliano Allegri.

Le estimatrici a Morata certamente non mancano, in particolare una, il Barcellona. Infatti il club catalano osserva da tempo il bomber spagnolo e starebbe cercando di strapparlo alla Juventus subito, nonostante il rifiuto dei bianconeri.

Juventus, il Barcellona non molla Morata: lo vogliono subito

Tra Morata e la Juventus il rapporto sembrerebbe essere in bilico, con lo spagnolo più volte accostato all’addio a gennaio. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona non si sarebbe ancora arreso e vorrebbe tentare di portare subito il bomber spagnolo in blaugrana.

Ovviamente tutto dipenderà da ciò che riuscirà a fare la Juventus sul mercato, ovvero se riuscirà ad acquistare un nuovo attaccante o meno. Qualora arrivasse un nuovo bomber in bianconero, il Barcellona potrebbe tornare a sperare negli ultimi giorni della sessione invernale.