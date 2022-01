Pochettino-Conte, idea scambio | Juve e Roma al tappeto

Sull’asse Londra-Parigi si lavora ad uno scambio di giocatori che riguarda un profilo già messo nel mirino di Juventus e Roma

Le grandi manovre internazionali di mercato – quelle che coinvolgono club facenti parte di campionati esteri – potrebbero avere delle ripercussioni dirette sulle strategie di mercato delle società italiane, impegnate a capire se c’è spazio per qualche colpo last minute in questa sessione di scambi.

In questo senso l’iniziativa di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Antonio Conte, potrebbe causare la rinuncia ad un profilo, che gioca negli Spurs, già messo nel mirino da Juventus e Roma. L’allenatore dell’ultimo Scudetto dell’Inter avrebbe infatti accolto con interesse il sondaggio fatto dal suo collega Pochettino sul centrocampista francese. Proponendo uno scambio che potrebbe fare al caso sia di PSG che di Tottenahm. Ma non, evidentemente, a quello di bianconeri e giallorossi.

Scambio Ndombele-Wijnaldum? Juve e Roma beffate

L’oggetto del contendere è Tanguy Ndombele, il centrocampista francese classe ’96. Il PSG di Pochettino è tornato forte sul giocatore, incassando l’idea di una proposta di scambio con Georginio Wijnaldum, il giocatore olandese arrivato a parametro zero la scorsa estate e già desideroso di cambiare aria. Il poco spazio concessogli dal tecnico argentino aveva già causato diversi mal di pancia che sarebbero potuti sfogare comunque in una richiesta di cessione. L’occasione Tottenham può essere gratificante e stimolante per l’ex Liverpool.



Qualora si concretizzase lo scambio, Juve e Roma rimarrebbero a bocca asicutta su Ndombele. Qualsiaisi proposta, avanzata dalle società italiane, di contropartita tecnica per il francese ex Lione infatti, non eguaglierebbe mai quella messa sul piatto dal club parigino. Pochettino avrebbe puntato con decisione il centrocampista: anche qualora non venisse accettato Wijnaldum in una logica di scambio, è possibile che parta una proposta cash che in ogno caso taglierebbe fuori dai giochi Allegri e Mourinho.