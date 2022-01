Leonardo fa tremare l’Inter, scambio e cash: vuole Barella

L’ex Leonardo può mettere i bastoni tra le ruote all’Inter, durante il prossimo calciomercato estivo: nel mirino c’è Nicolò Barella

La vittoria allo scadere contro il Venezia permette all’Inter di vivere con serenità il lavoro verso il prossimo big match di Serie A, dopo la sosta per le nazionali, nel derby della Madonnina contro il Milan. A tenere banco in casa Inter è però anche il calciomercato. Quando mancano sette giorni alla chiusura ufficiale della sessione invernale è possibile aspettarsi ancora sorprese alla rosa di Simone Inzaghi. Una vera e propria sorpresa potrebbe riguardare, la prossima estate, il futuro di Nicolò Barella.

Il centrocampista ex Cagliari si è ormai attestato come uno dei migliori nel suo ruolo, in ambito europeo, ed è stato accostato tra le altre anche al Real Madrid. Barella è finito adesso in cima alla lista del PSG. Il ds dei parigini Leonardo ha già in mente una doppia proposta di scambio, per giugno, per provare a strappare Barella all’Inter. Il gioiello di Inzaghi ha una valutazione vicina ai 70 milioni di euro.

Barella al PSG, doppia ipotesi di scambio

L’idea di Leonardo sarebbe quella di offrire il cartellino di uno dei big di Pochettino, accompagnandolo ad un conguaglio cash. Da un lato l’idea di sacrificare Leandro Paredes, già accostato in passato al ritorno in Italia. L’argentino è in scadenza nel 2023 ed ha una valutazione di 20-25 milioni: il conguaglio, in questo caso, si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Dall’altro il PSG potrebbe far partire, dopo una sola stagione dal suo approdo in Francia, Georginio Wijnaldum. L’olandese, più 30 milioni cash, può tentare i campioni d’Italia a lasciar partire Barella.

Situazione in divenire, Barella è in cima alla lista del PSG: l’Inter, e Inzaghi, tremano. L’estate 2022 può regalare il clamoroso colpo di scena sul futuro del talento sardo.