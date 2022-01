Inter, altra cessione eccellente: ipotesi doppio scambio

Dopo le due cessioni eccellenti nella scorsa estate, a giugno un altro top player dell’Inter potrebbe partire: ipotesi scambio coi top club

Tornando indietro di qualche mese, qualche Antonio Conte lasciò l’Inter nelle mani di Simone Inzaghi, in pochi potevano immaginare che l’ex Lazio potesse fare così bene in nerazzurro.

Soprattutto a rendere un po’ più pessimisti i tifosi dell’Inter erano state le cessioni eccellenti di Lukaku e Hakimi, poi sostituiti con Dzeko e Dumfries. Dopo gli ottimi risultati che però questa Inter sta collezionando, a spaventare i nerazzurri potrebbe essere l’ennesima cessione eccellente che potrebbe arrivare in estate. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Ansa’, per questioni di bilancio in estate potrebbe essere venduto Nicolò Barella, top player assoluto del centrocampo interista. Sul centrocampista ovviamente mettono gli occhi i top club europei e potrebbe prendere piede un doppio scambio.

Inter, addio Barella: doppio scambio con Liverpool e Real Madrid

La crescita di Nicolò Barella è continua e il centrocampista è sempre di più una pedina fondamentale del centrocampo dell’Inter. In questa prima parte di stagione ha collezionato 28 presenze, mettendo a segno 2 gol e 8 assist. Come detto in estate il centrocampista potrebbe essere ceduto per motivi di bilancio, e sulle sue tracce potrebbero esserci due top club europei.

Il Real Madrid infatti potrebbe tentare i nerazzurri con uno scambio con Federico Valverde, centrocampista molto interessante dei ‘Blancos’. Mentre il Liverpool potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Naby Keita, centrocampista che da tempo è nel mirino dell’Inter. Entrambi però non raggiungerebbero la valutazione di circa 70 milioni di Barella, e dovrebbero aggiungere un conguaglio economico. L’Inter però preferirebbe monetizzare totalmente la cessione piuttosto che accettare scambi.