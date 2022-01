Juventus, l’esubero si oppone alla cessione: bianconeri furiosi

La Juventus deve fare i conti con uno degli esuberi di Massimiliano Allegri che ha detto no, rifiutando l’ultima offerta

Il colpo Vlahovic ha monopolizzato l’attenzione in casa Juventus. Una nuova stella nell’attacco bianconero, per la gioia di Massimiliano Allegri. Ma il calciomercato della società torinese passa inevitabilmente anche dalle possibili cessioni, nelle ultime ore della sessione invernale di gennaio. Sfoltire e fare cassa sono i diktat per ammorbidire in parte l’esosa operazione che ha portato il centravanti serbo alla Continassa. In tal senso, uno dei big più volte vicino a dire addio alla ‘Vecchia Signora’ si starebbe opponendo alla cessione.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, un club inglese avrebbe messo in cima alla lista di mercato in vista delle ultime ore di gennaio il centrocampista gallese Aaron Ramsey. L’ex Arsenal, ormai da tempo sulla lista delle uscite di Massimiliano Allegri, è stato già vicino a dire addio alla ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate. Un feeling mai sbocciato sin dal suo arrivo a zero nell’estate 2019.

Juventus, Ramsey dice no al Burnley: i dettagli

Ramsey ha fino ad ora collezionato solo 112′ e 5 presenze in campo. Il Burnley lo vuole a tutti i costi ma l’intenzione del gallese è quella di fare muro. Il centrocampista sta rifiutando la corte del club inglese mettendo in grossa difficoltà anche la Juventus che adesso, furiosa, cerca una soluzione per l’addio del centrocampista che percepisce circa 7 milioni netti a stagione in bianconero.