Calciomercato Milan, Maldini piazza il ‘colpo’: firma a un passo

Il Milan ha rinforzato l’attacco mettendo a segno il colpo Lazetic: Maldini e Massara chiudono un altro affare, accordo e firma last minute

L’arrivo nel calciomercato invernale di un nuovo attaccante dà nuove possibilità al reparto avanzato di Stefano Pioli. Lazetic, anche e soprattutto in prospettiva, è un colpo che rispecchia quello che è il pensiero della proprietà milanista: calciatori giovani, pronti a crescere ed esplodere in quel di Milanello. Ecco quindi che un discorso simile, nell’estate 2019, il Milan l’ha già fatto con quello che adesso è a tutti gli effetti una pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Si parla chiaramente di Theo Hernandez che, in due anni e mezzo, ha triplicato la valutazione con la quale il Milan lo strappò al Real Madrid (20 milioni).

‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto sui rinnovi in casa Milan sostenendo come il primo, in attesa di Bennacer e Leao, sarà Theo Hernandez. L’ex Real ha conquistato tutti in quel di Milanello, attestandosi tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Ecco che Maldini vuole blindare il terzino francese, in scadenza attualmente nel giugno 2024 e per il quale si parla di rinnovo ormai da tempo.

Milan, Theo Hernandez firma: le cifre

La rosea sottolinea come i rossoneri abbiano già trovato un accordo con l’entourage del calciatore e la firma sul prossimo rinnovo appare ormai una formalità che verrà concretizzata alla chiusura dell’attuale sessione di mercato. Pochi giorni, dunque, e Theo Hernandez si legherà al Milan con un sostanzioso aumento d’ingaggio, più del doppio dell’attuale stipendio da 1,5 milioni di euro annui.

Il laterale classe ’97 guadagnerà 4 milioni di euro netti più bonus. Una cifra importante che attesta come il Milan sia deciso a puntare forte su Hernandez anche per il futuro.

Al netto delle assenze di Romagnoli e Calabria, la fascia da capitano è già ‘sua’: nei prossimi anni potrebbe davvero diventare la bandiera della squadra meneghina.