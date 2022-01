Calciomercato, la Juventus ci riprova: nuova proposta a Milan e Roma

La Juventus vuole piazzare il colpo in uscita in extremis. Proposta disperata in Serie A, c’è già la risposta ai bianconeri

Quando mancano soltanto poco più di un paio di giorni alla chiusura della finestra invernale di acquisti e cessioni, la Juventus è ancora in alto mare per quel che riguarda la situazione esuberi. Se da un lato il colpo in entrata Vlahovic riempie di entusiasmo la piazza bianconera, dall’altro c’è ancora qualche riserva per la mancata cessione di chi non fa parte del progetto di Massimiliano Allegri.

A centrocampo, in particolar modo, c’è un Aaron Ramsey di troppo. Il gallese ha collezionato appena 5 presenze in stagione, complice anche qualche problemino di natura fisica e il coronavirus. Resta il mancato impiego dell’ex Arsenal anche nelle occasioni in cui era a disposizione del mister e della squadra, con Allegri che ha preferito quasi sempre farne a meno, se non per pochi spezzoni ad inizio stagione (in campionato si è visto solo contro Udinese, Napoli e Sampdoria nel girone di andata). L’ultima apparizione con lo Zenit in Champions League ad ottobre, dove è entrato a 6 minuti dal termine facendosi anche ammonire. Pertanto, la dirigenza sta provando a piazzarlo altrove.

Juventus, niente Milan o Roma per Ramsey: resta la Premier

Quella relativa al centrocampista è una situazione ormai in declino con i colori bianconeri, con la Juventus alla disperata ricerca di un nuovo club. Da cui la possibile nuova proposta del classe 1990 a big della Serie A come Milan e Roma. Da parte di entrambi i club, però, porte sbarrate. No secco a Ramsey, che non rientra nei piani di giallorossi e rossoneri, e la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è ancora al punto di inizio.

Per il centrocampista resta ancora in piedi qualche ipotesi, con la Premier League – dove ha giocato per gran parte della sua carriera e dove conserva buoni ricordi legati all’Arsenal – sullo sfondo. Vedremo se nei giorni finali di mercato arriverà qualche novità in tale direzione.