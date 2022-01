Calciomercato, UFFICIALE: Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus

Massimiliano Allegri ha finalmente il suo nuovo bomber: ora è ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus

È senza dubbio il colpo dell’inverno, quello che fa impazzire i tifosi. La Juventus ha sorpreso tutti decidendo di tentare subito l’affondo per Vlahovic. Il bomber serbo ha voluto fortemente la ‘Vecchia Signora’, tant’è che non ha aperto minimamente alle possibilità presentatesi soprattutto in Premier League (Arsenal in particolare).

La Fiorentina si è trovata in una strada senza uscita. La Viola ha provato in tutti i modi a rinnovare l’accordo della punta, ma senza quest’ultimo si è vista costretta ad aprire le porte ad una cessione già nel calciomercato di gennaio. A quel punto si è fatta avanti con forza la Juventus, che ha chiuso in poco tempo l’accordo con i Gigliati e con l’entourage dell’attaccante.

Juventus, ufficiale Vlahovic: contratto depositato in Lega

Per quanto riguarda le cifre 68 milioni di euro più 7 di bonus per il cartellino e al giocatore un quinquennale da 7 milioni netti all’anno. Ora è stato completato anche lo step dell’ufficialità, con il contratto depositato in Lega. Vlahovic è pronto a cominciare l’avventura sotto la guida di Massimiliano Allegri.