Juventus ingorda, non solo Vlahovic: contatto per il bomber

Nonostante l’arrivo di Dusan Vlahovic, la Juventus sarebbe intenzionata a realizzare un altro colpo in attacco: contatto per il bomber

Juventus grande protagonista del calciomercato di gennaio. I bianconeri hanno spiazzato tutti, decidendo di affondare subito il colpo Vlahovic dalla Fiorentina. La squadra ha mostrato evidenti difficoltà nella prima parte di stagione soprattutto a livello realizzativo. Troppi pochi gol segnati, dato che compromette inevitabilmente la qualificazione in Champions League.

Perciò la dirigenza torinese si è convinta a cambiare strategia, velocizzando il processo per tornare ad altissimi livelli. Il serbo, d’altronde, è uno dei migliori giovani centravanti al mondo e probabilmente già il giocatore più forte della Serie A in quel ruolo. Basta così? No, perché la ‘Vecchia Signora’ potrebbe perfino regalare un’altra punta a Massimiliano Allegri. Lo riferisce ‘The Athletic’, secondo cui ci sarebbe stato un contatto ufficiale con l’Arsenal – come successo anche col Barcellona – per Aubameyang.

Calciomercato Juventus, contatto per Aubameyang: intreccio con Morata

Il classe ’89 è in uscita dai ‘Gunners’ e la Juventus vorrebbe provare ad ingaggiarlo in prestito anche se resta un problema il suo ingaggio da oltre 15 milioni di euro netti. L’idea, però, potrebbe concretizzarsi in questo rush finale soprattutto chiaramente con la partenza di Morata. Lo spagnolo vorrebbe approdare alla corte di Xavi dopo lo sbarco a Torino di Vlahovic, ma i blaugrana non sembrano più così convinti. Temperature bollenti sul triangolo Juventus-Barcellona-Arsenal.