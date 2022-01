Calciomercato Juve, doppio addio imminente: pressing dalla Premier

Dopo l’acquisto di Vlahovic, il calciomercato di gennaio della Juventus si muove anche in uscita: doppio addio, pressing dalla Premier

La Juventus ha letteralmente stravolto il calciomercato di gennaio. Da che doveva essere una sessione al risparmio in vista dell’estate, questa finestra di trasferimenti si è trasformata in un susseguirsi di botti e sorprese. Sia Allegri che Arrivabene, tra l’altro, avevano fatto intendere come la rosa molto probabilmente sarebbe rimasta intatta fino al termine della stagione in corso.

Ed ecco Dusan Vlahovic, sbarcato a Torino dalla storica rivale Fiorentina per 68 milioni di euro più 7 di bonus (75 complessivi). Al calciatore, invece, un quinquennale da 7 milioni di euro netti all’anno. Un’operazione di rottura, voluta subito per allontanare ancora di più il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League. Lavoro finito qui? Assolutamente no, perché il Football Director Cherubini lavora alacremente pure sul fronte uscite.

Lasciano subito la Juventus: doppio addio

In questo senso, proseguono i dialoghi con Sabatini. Oltre a Kaio Jorge, infatti, in prestito alla Salernitana andrà Dragusin. Il centrale romeno, attualmente in prestito alla Sampdoria, saluterà i doriani visto che non ha trovato spazio. Nel club campano potrà avere maggiori speranze di recitare un ruolo da protagonista, aiutando i granata a centrare il miracolo salvezza.

Attenzione, poi, al centrocampo: con Arthur-Arsenal bloccata, l’indiziato numero uno a fare le valigie è Bentancur. Sull’uruguaiano c’è il pressing dell’Aston Villa in Premier League. Davanti ad un’offerta da 25-28 milioni di euro la Juventus può accettare. In caso di partenza dell’ex Boca Juniors, che detiene il 35% sulla futura rivendita, i bianconeri potrebbero aggiungere una nuova pedina in mediana. Vive le piste che portano ai nomi di Nandez e, soprattutto, Zakaria.