Le parole di Aaron Ramsey che annuncia ufficialmente di voler anda via dalla Juventus: c’è l’attacco al club bianconero

Aaron Ramsey, centrocampista del Galles e della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Repubblica‘, parlando anche del suo futuro. Di seguito, le sue parole: “Gli ultimi due anni alla Juve sono stati difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono tante cose a cui non ero abituato. Nella nazionale invece sono seguito da un team passo dopo passo, sanno di cosa ho bisogno e di cos’ho bisogno e di cos’ha bisogno il mio fisico“.

Parole molto dure, che dimostrano come il gallese alla Juventus sia infelice. Secondo lui, nel club viene trattato in modo diverso rispetto alla nazionale. E infatti Ramsey ha poi continuato: “A volte le squadre funzionano sempre in un certo modo, anche quando un giocatore dovrebbe ricevere più attenzione. Almeno ora intorno a me ci sono le persone giuste, farò di tutto per tornare in un posto dove sto bene e ho fiducia“. Il centrocampista affronterà anche l’Italia a Euro 2020. Nelle prossime settimane potrebbe cambiare inevitabilmente squadra dopo questo sfogo. Ora la palla passa ad Allegri, che dovrà fargli capire le proprie intenzioni.