Addio Insigne, Spalletti ha già l’erede: che ‘sgarbo’ all’Inter

Lorenzo Insigne ha ufficialmente sposato la causa Toronto a partire dalla prossima stagione e Spalletti ha già l’erede: ‘sgarbo’ all’Inter

Un amore travagliato quello tra Lorenzo Insigne e il Napoli, sfociato in un addio neanche troppo sofferto. Le parti sono rimaste sempre distanti durante i (pochi) dialoghi per il rinnovo di contratto. Il patron De Laurentiis offriva meno di quanto l’esterno percepisce attualmente e questo non è andato giù al calciatore e al suo agente Pisacane.

Dalla proprietà non c’è mai stata l’intenzione di compiere un ulteriore sforzo quantomeno avvicinandosi alle richieste dell’ex Pescara e la separazione, a queste condizioni, è stata inevitabile. Tant’è che Insigne, non appena ne ha avuto l’opportunità, ha deciso di firmare per il Toronto, suo nuovo club a partire da luglio. Ora la dirigenza dovrà guardare avanti e lavorare alacremente in sede di calciomercato per regalare a Spalletti un sostituto idoneo in quel ruolo.

Napoli, Raspadori erede Insigne: Spalletti lo ‘scippa’ all’Inter

Stando a quanto si apprende dal ‘Corriere dello Sport’, i partenopei starebbero pensando a Giacomo Raspadori. Il classe 2000 in forza al Sassuolo, entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale, è in rampa di lancio e viene valutato dai neroverdi sui 20-25 milioni di euro. Sull’attaccante c’è anche la concorrenza di altre big, Inter in particolare soprattutto se dovesse partire uno tra Lautaro Martinez e Sanchez. Ma il Napoli può anticipare le altre pretendenti in vista dell’estate. Raspadori è una pista da tenere d’occhio.