Juventus, Allegri ‘asfaltato’: “Scandaloso. E con Vlahovic…”

La Juventus dopo aver accolto il colpo Vlahovic deve fare i conti con un durissimo attacco a Massimiliano Allegri

Sono ore calde per il calciomercato bianconero. La Juventus può puntare ad altri colpi importanti, dopo la firma di Dusan Vlahovic. Non è tutto rose e fiori per la ‘Vecchia Signora’ che deve anche incassare un durissimo attacco. In onda su ‘Bobo Tv’ su Twitch, il telecronista Daniele Adani ha detto la sua sulla Juventus. Dichiarazioni forti quelle dell’ex difensore nei confronti della Juventus e soprattutto di Massimiliano Allegri, vista la classifica deficitaria ed il gioco dei bianconeri.

“È uno scandalo del calcio, fa zero tiri in porta a San Siro con tutti i giocatori di qualità che ha nel proprio organico. Non è ammissibile. Non è mai accaduto nella sua storia“. Adani continua quindi a pungere Allegri, rincarando la dose e paragonando i bianconeri all’Inter di Simone Inzaghi: “Quando Zielinski segnò contro l’Inter, la squadra di Inzaghi si trovava a -10 ed in due mesi ha ribaltato le statistiche. Guardate dove si trovano ora”.

Adani demolisce Allegri: “Quarto posto non è un’ impresa”

L’attacco ai bianconeri e nemmeno tanto velatamente a Massimiliano Allegri prosegue senza sosta: “Dopo due terzi di campionato stanno faticando ad arrivare al quarto posto”. Un pensiero, poi, sul neo acquisto della ‘Vecchia Signora’ Dusan Vlahovic: con il serbo in attacco, la Juventus spera di poter cambiare rotta e risalire la classifica.

Adani, però, è perentorio: “Adesso, con l’arrivo di Vlahovic, deve arrivare in semifinale di Champions League”, le parole del telecronista che ha poi concluso duramente: “Altro che quarto posto, fatto passare come fosse un impresa”.

La parola passa ora al campo, con la Juventus impegnata nel prossimo turno di Serie A contro l’Hellas Verona.