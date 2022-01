Calciomercato, Conte ‘bussa’ ancora alla Juve: offerta di scambio

Antonio Conte continua a guardare in casa Juventus per potenziare il suo Tottenham a gennaio: proposta di scambio al club bianconero

Quando c’è Antonio Conte di mezzo, bisogna stare sempre in allerta. D’altronde conosciamo bene la sua infinita fame di vittorie, come ha dimostrato ampiamente in Italia e all’estero. Il mister salentino, dopo il trionfo scudetto sulla panchina dell’Inter, ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Premier League alla guida del Tottenham.

Sfida non semplice, anche per uno come lui. I londinesi vengono da una vagonata di annate senza trofei e i limiti della rosa sono evidenti. Ma nessun allenatore porta nel bagaglio personale la bacchetta magica, lo sta dimostrando Mourinho alla Roma. Il nuovo percorso con gli ‘Spurs’ al momento vive di alti e bassi, ma col tempo e col duro si possono raggiungere grandi risultati quando hai gente di un certo spessore. E Conte è, indiscutibilmente, uno dei migliori al mondo in ciò che fa. Basta così? No. Servono anche e soprattutto i soldi, serve il calciomercato. Ecco che Conte, insieme al direttore generale Fabio Paratici, sta riflettendo ampiamente sui calcatori da ingaggiare. Guarda caso, la coppia italiana osserva con attenzione la Serie A, in particolare la loro ex Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, rivoluzione anche a centrocampo: obiettivo in Serie A

Calciomercato, Conte ci riprova: scambio immediato con la Juventus

L’intenzione è quella di intervenire a centrocampo e non è un segreto il forte apprezzamento nei confronti di McKennie, valutato intorno ai 25-30 milioni di euro. Pare ci siano stati dei contatti in queste ore tra Paratici e l’agente del calciatore. Il club inglese vorrebbe realizzare almeno un colpo prima nella zona di campo citata della chiusura della sessione invernale.

LEGGI ANCHE>>> Inter, torna l’incubo cessioni: due top player sacrificati

Stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, il Tottenham starebbe provando ad inserire il cartellino di Giovani Lo Celso – prezzo simile a McKennie – nei vari colloqui. L’argentino era già stato offerto alla ‘Vecchia Signora’ per uno scambio con l’ex Schalke 04, ma poi l’affare non si è più concretizzato anche per via delle ottime prestazioni dello statuintense. Ora Conte e Paratici potrebbero riprovarci e stavolta, visto l’ormai imminente arrivo di Vlahovic e il possibile approdo di Nandez, magari i bianconeri si convinceranno.