Non solo la Juventus, ma anche il Milan pensa già al prossimo futuro. In vista in particolare della prossima estate i rossoneri dovranno acquistare un erede di Ibrahimovic, senza dimenticare la difesa

Il mercato in Serie A si sta infiammando con l’affare Juventus-Fiorentina per Dusan Vlahovic. Colpo da novanta dei bianconeri che andranno quindi a potenziare l’attacco con un calciatore capace di mettere a referto 20 gol in questa stagione tra coppa e campionato. Chi dovrà rinnovare il proprio reparto avanzato nel prossimo futuro è anche il Milan, vista l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic, ma anche di Olivier Giroud, e i costanti problemi fisici soprattutto del gigante svedese.

Al di là dell’investimento sul talentino Lazetic per gennaio, il club rossonero infatti dovrà lavorare per l’estate su un nuovo attaccante giovane, forte ed in grado di caricarsi presto il reparto sulle spalle. Identikit questo che potrebbe portare il Milan ad allacciare ancora una volta i rapporti col Lille, dopo gli affari Leao e Maignan delle scorse annate di mercato.

Calciomercato Milan, David la risposta a Vlahovic: pacchetto unico col Lille

8 reti in 15 presenze in questa Serie A per Ibrahimovic, sempre il faro offensivo del Milan quando gioca, ma troppo spesso condizionato dai problemi fisici. Ecco quindi che per la prossima estate potrebbe tornare in auge anche il profilo di Jonathan David, attaccante centrale del Lille classe 2000 che dopo una prima annata convincente sta esplodendo definitivamente in questa stagione.

Il centravanti di Brooklyn ha fino ad ora collezionato 30 presenze con il club transalpino tra coppe e campionato, segnando 16 reti totali. Un biglietto da visita importante per un calciatore di qualità e sicuro avvenire, pronto a far lievitare la propria quotazione di mercato ancora nei prossimi mesi. Valutato non meno di 50 milioni di euro, David, che piace da tempo alle milanesi ed era stato accostato anche alla Juventus, potrebbe essere il grande colpo estivo a patto chiaramente che i rossoneri tornino ancora in Champions. Il ragazzo piace a tante big europee ma il Milan ha rapporti col Lille avviati e molto buoni dopo le ultime operazioni e chissà che non possa piazzare il doppio colpo in pacchetto unico con Sven Botman, da tempo inseguito per la difesa, insieme al talentuoso David. Va inoltre considerato che lo stesso agente del canadese nelle scorse settimane ha aperto all’addio e anche ad un approdo in Italia.