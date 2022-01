Calciomercato Milan, addio Kessie: contratto milionario per lui

Franck Kessie è pronto addio al Milan senza rinnovare il suo contratto con il club rossonero: assalto della big d’Europa per l’ivoriano

Novità importanti per il centrocampista del Milan, Franck Kessie, ora impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno: finora non è arrivato il rinnovo del contratto.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” lo stesso ivoriano sarebbe finito del Barcellona con Xavi che avrebbe dato il suo ok per l’arrivo del giocatore del Milan per rinforzare la mediana blaugrana. Lo stesso club catalano potrebbe offrire allo stesso Kessie circa 8 milioni all’anno per un contratto di ben 5 anni. Sulle sue tracce ci sarebbero le altre big d’Europa, come il Tottenahm guidato da Antonio Conte, che è da sempre un suo grande estimatore.

Calciomercato Milan, Kessie pronto per l’addio

Il Milan ha cercato a lungo di convincere lo stesso centrocampista rossonero per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, ma non ci sono stati margini di apertura. Ora il suo futuro sembra essere lontano dal club milanese per una nuova ed entusiasmante avventura. Il Barcellona continua a pressare l’ivoriano, che ora è molto concentrato per la Coppa d’Africa guidando la Costa d’Avorio. Xavi ha pensato a lui per rinforzare la mediana blaugrana per un colpo a parametro zero.