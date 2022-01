La Juve anticipa tutti, scambio con Kaio Jorge: piano B in attacco

La Juventus ha intenzione di regalare subito un attaccante ad Allegri: non solo Vlahovic, ecco l’alternativa

Lo 0-0 contro il Milan non smuove la classifica della Juventus che resta distante dal quarto posto, ultima spiaggia per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri devono fare i conti anche con il futuro e le possibili scelte per la rosa di Massimiliano Allegri. Il calciomercato invernale non ha riservato fino ad ora particolari scossoni in casa Juventus ma ad una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione di gennaio, la ‘Vecchia Signora’ può imbastire una trattativa sorprendente all’attacco a disposizione del tecnico livornese.

In tal senso, il nome di Dusan Vlahovic rimane il grande sogno della società torinese per rimpiazzare Morata destinato, dopo mesi deludenti, a non essere riscattato dall’Atletico Madrid. Ecco quindi che, oltre al serbo (per il quale Commisso chiede non meno di 70 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2023) starebbe spuntando la possibilità, per un altro profilo di peso, di uno scambio con Kaio Jorge.

Non solo Vlahovic: alternativa immediata per la Juventus

Il nome a sorpresa con il quale la Juventus potrebbe gelare sia Milan ed Inter è quello di Jonathan David. Il centravanti del Lille piace da tempo alle milanesi ma il club bianconero ha intenzione di avanzare un’offerta immediata alla società francese.

Sul piatto il cartellino di Kaio Jorge, valutato intorno ai 15 milioni, ed un conguaglio cash di 35. Cifre decisamente più abbordadibili di quelle necessarie per arrivare a Vlahovic. Il 22enne di Brooklyn ha fino ad ora collezionato 30 presenze con il Lille, segnando 16 reti tra campionato e coppe.

Situazione dunque in divenire, i prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per l’assalto della Juventus a David: Inter e Milan a rischio beffa.