Calciomercato, il Barcellona accelera per il rinnovo | Addio Juventus

Il Barcellona blinda uno dei suoi giovani e lavora per il rinnovo: beffa per la Juventus

Il Barcellona non ha le risorse per intervenire concretamente sul mercato, vista la situazione economica del club piuttosto drammatica. Il progetto del club catalano, però, è comunque ambizioso, come testimonia la scelta di affidare la panchina a Xavi che da ex leggenda del club, incarna perfettamente lo spirito del Barça.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, doppio addio: assalto totale a Vlahovic

La crescita di giovani talenti come Pedri e Ansu Fati è il primo passo verso la ricostruzione del club e tra questi c’è anche il difensore classe ’99, Ronaldo Araujo. Anche ieri è sceso in campo dal primo minuto al fianco di Pique e in questa stagione sta giocando con grande continuità. In 16 presenze ha realizzato 2 gol in Liga, oltre e 5 presenze in Champions League, attirando l’attenzione di molti club tra cui anche la Juventus. I bianconeri cercano un difensore per ringiovanire un reparto che a breve vedrà l’uscita di scena di Chiellini e Bonucci e che in estate potrebbe dover fare a meno di De Ligt.

Il Barcellona blinda Araujo: si allontana la Juventus

Xavi Hernandez considera Araujo centrale nel suo progetto ed essendo un giovane di grandi prospettive, rispecchia in pieno la polita del Barcellona in ottica futura. Oltre alla Juventus è forte anche l’interesse del Manchester United che sarebbe disposto a presentare un’offerta importante. Il giovane uruguaiano, però, è molto felice a Barcellona, ha già acquistato casa e non intende muoversi.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’ il Barcellona sta accelerando per il rinnovo di Araujo, in scadenza a giugno 2023. Si prospetta un prolungamento fino al 2027 con un considerevole aumento di stipendio. La strada sembra tracciata e di conseguenza uno dei potenziali obiettivi della Juventus per la difesa sta per sfumare.