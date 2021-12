La Juventus potrebbe piombare su Jonathan David, centravanti del Lille: il giocatore è un obiettivo di calciomercato dell’Inter e del Milan

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata alla vittoria dopo la sconfitta interna con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I bianconeri sono tornati ai tre punti grazie e sono pronti a ritornare a caccia di un posto nella prossima Champions League, ma resta ancora il problema legato all’attacco. Alvaro Morata e Paulo Dybala, nonostante le reti di ieri, non sono una garanzia di centri per puntare in alto nel campionato italiano di Serie A ed in Europa. In quest’ottica, la Juventus la prossima estate dovrà rituffarsi nel calciomercato per trovare un bomber che possa essere decisivo.

Il grande nome è quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina a segno anche nella giornata di ieri contro la Sampdoria. Il giocatore serbo è in scadenza di contratto nel 2023 con la Viola ed è ambito anche dai grandi club di Premier League. Un altro attaccante più economico può essere invece Jonathan David di proprietà del Lille che nelle ultime settimane è finito anche nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi e del Milan di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo in casa Milan: tentativo di scambio

Calciomercato Juventus, obiettivo David: i dettagli

Jonathan David è uno degli attaccanti di maggior risalto in questa stagione del calcio europeo. Il classe 2000 di origini canadesi ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed un contratto con il Lille fino al 2025. Finora, in Ligue 1, il 21enne bomber ha collezionato ben 10 reti in 15 presenze, senza trascurare i due centri in cinque gettoni nell’attuale gironcino di Champions League.

Sulle tracce di David è forte anche l’interesse dell’Inter, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez. Non solo, il Milan di Stefano Pioli segue il giocatore già dalla scorsa stagione, durante la doppia sfida in Europa League.