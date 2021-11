Ancelotti lo ‘scarica’, che assist per Maldini: tentazione Milan

Ancelotti non vuole più aspettarlo: la società lo sacrifica e il Milan ci riprova

Il Real Madrid si ritrova in casa diversi esuberi che potrebbe sacrificare nel mercato di gennaio. Carlo Ancelotti ha ormai le idee chiare su chi siano i giocatori indispensabile nelle sue idee tattiche.

Tra questi non rientra sicuramente Marco Asensio che ormai da diverso tempo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie e sta faticando a tornare ai livelli visti in passato. Gli infortuni hanno rallentato la sua crescita che era iniziata nel migliore dei modi con Zidane. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ma ha un ingaggio piuttosto alto. Diversi club continuano a seguirlo con attenzione nonostante la sua fase calante. Una di queste è il Milan.

Ancelotti scarica Asensio: il Milan ci prova

Il Milan non ha mai nascosto l’interesse per Marco Asensio e ha provato diverse volte ad approcciarsi al Real Madrid. Ancelotti ha provato a dargli qualche chance, spinto anche dalla voglia del giocatore di rimanere a Madrid. Florentino Perez, come riportato da ‘elnacional.cat’, non ha intenzione di rinnovare il contratto di Asensio che la prossima estate lascerà sicuramente i blancos.

Non è escluso, però, un trasferimento a gennaio con Siviglia, Arsenal e soprattutto Milan che monitorano lo spagnolo da vicino. Servirà l’offerta giusta per soddisfare il Real ma l’operazione è possibile.