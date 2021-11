Calciomercato Inter, lo scambio impossibile con Icardi: la pazza idea

Mauro Icardi continua a voler cambiare aria dopo l’arrivo di Lione Messi al PSG: suggestione in casa Inter, ma scambio impossibile

Possibile addio al PSG per Mauro Icardi in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino non è più un titolare inamovibile per Pochettino: così la sua cessione potrebbe esserci in estate.

Mauro Icardi non sarebbe più felice in Francia anche dopo le vicende extra calcistiche con la moglie-agente Wanda Nara. Il centravanti sudamericano vorrebbe anche tornare in Serie A con la suggestione Inter. L’affare sembra difficile sia per questioni ambientali che economiche con il possibile inserimento nella trattativa di uno scambio con Milan Skriniar, che piace da sempre al direttore Leonardo.

Le prossime settimane saranno decisive per l’Inter, sempre alla ricerca di un centravanti di spessore per alternare con Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è stata una piacevola sorpresa con gol ed assist vincenti.

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere nuovamente in Serie A dopo l’exploit con la maglia dell’Inter. Il suo addio con i nerazzurri non è stato piacevole e così il suo possibile ritorno sarebbe impossibile.