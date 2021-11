Il Milan ha la carta giusta: scambio in Serie A e Juve al tappeto

Il Milan si guarda intorno per rinforzare un attacco già di valore ma in avanti con l’età. Sguardo in Serie A con una carta speciale

Il Milan di Pioli è tornato in corsa anche per un clamoroso passaggio del girone in Champions, fermo restando lo stupendo avvio in campionato. La trasferta di Madrid ha però portato in dote anche problemi fisici per Olivier Giroud, che si è procurato una lesione al bicipite femorale sinistro che dovrebbe tenerlo out una 20ina di giorni. Si tratta dell’ennesimo stop per il centravanti francese, che così come Ibrahimovic rappresenta si il presente del Milan, ma non può di certo essere un futuro troppo lontano nel tempo.

Età e infortuni si fanno sentire per i due grandi bomber di casa Milan, e il club presto dovrà correre ai riparti con almeno un altro numero 9 di alto livello. In questo senso Maldini e soci potrebbero mettere gli occhi su un attaccante di Serie A che non ha iniziato benissimo la stagione.

LEGGI ANCHE >>> Beffa per Milan e Juve: Klopp su due big della Premier

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, serve un altro attaccante: mirino su Muriel con lo scambio

Ad attirare l’attenzione del Milan potrebbe esserci Luis Muriel, reduce dalla sua miglior stagione in carriera in Serie A, ma al contempo impelagato ora in una difficile risalita nelle gerarchie di Gasperini. La straordinaria annata 2020/21 faceva infatti sperare in qualcosa di diverso quest’anno, ma il colombiano negli ultimi mesi si è trovato a lottare con diversi problemi fisici che ne hanno rallentato il rientro in forma come testimoniano gli appena due gol in campionato.

LEGGI ANCHE >>> Colpo in attacco, assalto del Barcellona: Juventus e Milan superate

Nelle gerarchie di Gasperini quest’anno Muriel è dietro a Zapata e non più allineato a lui come nelle precedenti. È in ripresa ma ben lontano dal riuscire a strappare il posto da titolare per 3/4 gare di fila. In quest’ottica può inserirsi il Milan su un attaccante che conosce la Serie A e che tecnicamente e tatticamente ben si integra con qualunque elemento della rosa offensiva di Pioli, potendo sostanzialmente giocare sia al posto di uno tra Ibra e Giroud, che insieme ad uno dei due. Visto il contratto con scadenza 2023 a giugno potrebbe essere l’ultima chance di monetizzare per l’Atalanta. Per ammortizzare l’eventuale spesa il Milan potrebbe proporre, o in alternativa i bergamaschi potrebbero chiedere, il cartellino di Tommaso Pobega di rientro dal prestito formativo al Torino. Giovane, italiano e futuribile: le caratteristiche per la Dea che ne apprezzerebbe le qualità. Uno scambio che inevitabilmente taglierebbe fuori anche la Juventus, società che in passato è stata anche accostata a Muriel.