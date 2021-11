Si complica sempre d più la pista per il francese: una big europea beffa la Juventus

In casa Juventus la società continua a studiare le strategie di mercato in vista di gennaio ma anche in vista del prossimo mercato estivo. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe ingaggiare un nuovo attaccante che possa alzare la qualità del reparto viste le evidenti difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri a trovare il gol.

Uno dei nomi nel mirino della Juve è Ousmane Dembele che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona, nonostante la firma sembrasse ormai ad un passo. Il francese non è soddisfatto dell’ingaggio proposto dal club catalano e sta valutando diverse offerte dalla Premier League ma anche la Juventus continua a stargli addosso. Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat, la nuova proprietà del Newcastle avrebbe offerto a Dembele un ingaggio da circa 15 milioni di euro. Il problema del club inglese è la posizione attuale di classifica che non garantisce neppure la certezza di una permanenza nella massima categoria. Ecco perché il francese starebbe considerando altre opzioni.

Beffa Juventus, Dembele verso il Psg

Ecco che torna in campo il PSG che cerca un giocatore tecnico e rapido in vista di una quasi certa partenza di Kylian Mbappe a giugno, direzione Madrid. Considerando le remote possibilità che Dembélé rinnovi, i parigini potrebbero arrivare al francese a costo zero, sborsando solo la quota dell’ingaggio. La Juventus si trova spalle al muro, sovrastata dalla super potenza economica del Paris che con la cessione di Mbappe avrà un potere economico ancora maggiore.